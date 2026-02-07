Extraditado a Colombia alias ‘Ñoño’, uno de los delincuentes más buscados en Buenaventura

Este 7 de febrero Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias ‘Ñoño’, señalado como uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Buenaventura, llegó a Colombia extraditado desde Chile. El hombre fue recibido por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y entregado a las autoridades judiciales para que responda por múltiples delitos.

Alias ‘Ñoño’ era requerido por la justicia colombiana, entre otros cargos, por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de apenas cuatro años de edad, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los casos más graves registrados en el puerto sobre el Pacífico.

Además, Flórez Moreno enfrenta procesos pendientes por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, Flórez Moreno fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, una de las organizaciones ilegales con mayor influencia en Buenaventura.



Su rol dentro de esta banda lo llevó a integrar el cartel de los más buscados en esa ciudad, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera su captura.

Alias ‘Ñoño’, uno de los delincuentes más buscados en Buenaventura. Foto: Migración Colombia.

Tras huir del país, las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron por más de un año. En ese periodo, las autoridades lograron establecer que alias ‘Ñoño’ se encontraba residiendo en el sur del continente, lo que derivó en la emisión de una circular roja de Interpol. Debido a su peligrosidad y al prontuario criminal que registraba en Colombia, también era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina.

La captura y posterior extradición fueron posibles gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, un trabajo articulado que permitió ubicarlo, detenerlo y concretar su entrega a Colombia.

Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en los procesos penales que tiene en su contra y responder por los crímenes que se le imputan.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que este caso “hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, y subrayó que fue posible gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas.