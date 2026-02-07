En vivo
Extraditado a Colombia alias 'Ñoño', uno de los delincuentes más buscados en Buenaventura

Extraditado a Colombia alias ‘Ñoño’, uno de los delincuentes más buscados en Buenaventura

Jhon Camilo Flórez Moreno, alias ‘Ñoño’ es investigado por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de cuatro años, así como por delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y homicidio, entre otros.

