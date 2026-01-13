Gobernadora del Valle pide al presidente Petro liderar estrategia de seguridad para el suroccidente

Una vez más, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este 2026 lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. A través de la red social "X", la mandataria recordó que durante el año pasado los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño fueron blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.

La gobernadora señaló que es fundamental trazar una sola línea de acción y trabajar bajo un objetivo común y que sea proteger a las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia en los distintos territorios de la región.

“Este es un mensaje que le he venido dando al Gobierno Nacional y hoy más que nunca lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el Gobierno Nacional, para que podamos realizar un trabajo conjunto y, por supuesto, con las fuerzas públicas, con el fin de generar acciones mucho más contundentes en materia de seguridad en las regiones”, afirmó Dilian Francisca Toro.

Por otro lado, la mandataria se mostró a la expectativa frente al anuncio de diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el apoyo de ese país podría fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública.



“Es muy importante que en esa comunicación diplomática entre Estados Unidos y Colombia también estemos representados los gobiernos subnacionales. A nosotros nos interesa que en esos diálogos se tenga en cuenta el tema de seguridad, porque Estados Unidos nos puede ayudar mucho y así sería más fácil mejorar las capacidades del Ejército”, manifestó la gobernadora.

Finalmente, Dilian Francisca Toro insistió en su llamado al presidente Gustavo Petro para que, en su calidad de jefe de Estado, lidere de manera directa la estrategia de seguridad para el suroccidente del país.