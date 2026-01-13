En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernadora del Valle pide al presidente Petro liderar estrategia de seguridad para el suroccidente

Gobernadora del Valle pide al presidente Petro liderar estrategia de seguridad para el suroccidente

Dilian Francisca Toro, le pide al presidente, seguridad en las regiones del país, con una estrategia contundente para frenar el crimen y la violencia que azota al suroccidente del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad