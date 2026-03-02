En vivo
Al Gobierno le faltan 31.1 billones para cumplir meta de déficit de este año: Comité de Regla Fiscal

El Comité de la Regla Fiscal cree que es poco probable que se cumplan las proyecciones del Gobierno de cerrar este año con un balance estructural positivo y advierte que es urgente tomar medidas para paliar la crisis fiscal que afronta el país.

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

