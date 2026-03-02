En vivo
Blu Radio  / Nación  / Alias ‘Arbey’, el cabecilla del ELN que ordenó ataque a helicóptero de Ejército en sur de Bolívar

Alias ‘Arbey’, el cabecilla del ELN que ordenó ataque a helicóptero de Ejército en sur de Bolívar

El cabecilla del ELN habría ordenado la acción con dron explosivo que dejó al menos 14 soldados heridos en zona rural de Montecristo.

Así fue el momento en que helicóptero del Ejército fue impactado al sur de Bolívar: hay 14 heridos
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

