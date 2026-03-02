Alias ‘Arbey’, el cabecilla del ELN que ordenó ataque a helicóptero de Ejército en sur de Bolívar

Inteligencia militar identificó al presunto responsable del ataque contra el helicóptero del Ejército en zona rural de Montecristo, un atentado que dejó al menos 14 soldados heridos y que fue ejecutado mediante el uso de un dron cargado con explosivos.

De acuerdo con información en poder de inteligencia militar, se trata de alias ‘Arbey’, señalado como cabecilla de la subregión sur-norte del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Según inteligencia, el peligroso cabecilla habría ordenado y coordinado la acción armada en medio de operaciones militares en la zona.

Las investigaciones también establecen que en el atentado participaron la Compañía Tito Marín y el Frente Alfredo Gómez Quiñónez, estructuras que hacen parte del mismo frente de guerra del ELN y que delinquen en el sur del departamento.

El ataque se registró en un batallón ubicado en la Serranía de San Lucas, donde tropas de la Brigada 19 desarrollaban operaciones ofensivas para recuperar el control territorial en esta subregión estratégica. En imágenes conocidas por las autoridades se observa el momento en que el helicóptero se encontraba en tierra realizando maniobras logísticas, cuando un artefacto impacta desde el aire y provoca una fuerte detonación.



Tras la explosión, una nube de polvo cubrió el área y obligó a los uniformados a dispersarse para resguardarse, mientras la aeronave se retiró rápidamente del lugar en medio de la emergencia. Los soldados heridos fueron evacuados a centros asistenciales cercanos.

El atentado fue calificado como un acto “cobarde”, al tratarse del uso de drones explosivos para hostigar a tropas desplegadas en operaciones contra estructuras armadas ilegales que buscan mantener el control del sur de Bolívar. Mientras avanzan las operaciones militares, la identificación del alias ‘Arbey’ marca un nuevo avance en la línea investigativa para establecer responsabilidades y neutralizar a los cabecillas detrás del ataque.