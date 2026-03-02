Las Fuerzas Militares y la Policía avanzan en uno de los mayores despliegues operacionales en la frontera sur del país, la Operación Espejo, una estrategia diseñada para debilitar las redes logísticas y criminales que se financian de economías ilícitas en los departamentos de Nariño y Putumayo. El dispositivo contempla el despliegue de más de 20.000 uniformados por tierra, aire, mar y río, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional que afecta tanto a Colombia como a Ecuador.

En las últimas horas fue incorporado un componente de Fuerzas Especiales con capacidades terrestres, fluviales y de asalto aéreo, orientado hacia objetivos de alto valor estratégico previamente priorizados por inteligencia militar y policial. Las operaciones, según informaron las autoridades, se desarrollan bajo el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Colombia activa Operación Espejo en frontera con Ecuador para combatir crimen transnacional

El foco principal de la ofensiva son los grupos armados organizados y carteles del narcotráfico que operan en la zona fronteriza y que se nutren de rentas ilícitas derivadas del tráfico de drogas y otras actividades criminales.

Dentro de la estrategia, la cooperación internacional juega un papel determinante. En articulación con Estados Unidos, Colombia busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y capacidades técnicas para enfrentar un enemigo común que impacta la seguridad regional.



Las autoridades subrayan que cada país actúa de manera autónoma y soberana dentro de su territorio, pero con una coordinación que permita cerrar el cerco a las estructuras criminales que se mueven en la zona limítrofe.