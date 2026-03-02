Carro se chocó contra un restaurante en el Oriente de Antioquia: accidente quedó en video

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en una vía del Oriente de Antioquia. Un hombre que conducía un vehículo particular chocó contra un restaurante en el que se encontraban varias personas al momento del impacto.

Los accidentes de tránsito en las vías departamentales son hechos que se han vuelto frecuentes, especialmente durante los fines de semana, donde familias o los grupos de amigos aprovechan el tiempo libre para visitar algunos de los 125 municipios con los que cuenta el departamento.

El caso más reciente es el que se presentó durante este fin de semana en la vía que comunica los municipios de la Ceja y Abejorral, en el Oriente antioqueño. Los hechos se presentaron exactamente en un reconocido restaurante llamado Bola Roja. Parada frecuente para los viajeros de esta ruta.

El momento preciso del impacto del vehículo contra el establecimiento quedó registrado en video por una de las cámaras de seguridad del restaurante. Donde se puede observar cómo un vehículo, que viene a gran velocidad, pierde el control, choca contra unas motocicletas que estaban estacionadas e impacta contra el local, en el que se encontraban algunas personas.



De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, el hecho estaría relacionado a un presunto exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo. En el accidente ninguna de las personas involucradas resultó herida y afortunadamente solo se produjeron daños materiales.

Según el más reciente reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Antioquia, el año pasado se registraron 1.123 accidentes de tránsito, 61 casos más que los reportados durante 2024. Los municipios con más accidentes de tránsito en el departamento fueron Caucasia, Bello y Rionegro.