Inician vacunación en comuna 12 de Bucaramanga tras caso de sarampión

La Secretaría de Salud de Bucaramanga anunció el inicio de una jornada de vacunación gratuita en la comuna 12, sector donde reside el hombre diagnosticado con sarampión tras llegar procedente de México.

La medida preventiva fue confirmada por la secretaria de Salud, Gloria Orduz, quien explicó que el paciente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.

“La persona en este momento se encuentra aislada por parte de la Secretaría de Salud. Se le han realizado los seguimientos, se tienen sus datos y se le han dado las indicaciones de aislamiento y de cuidados que debe tener con las demás personas con las que convive y en su trabajo. En este momento está aislado”, señaló la funcionaria.

Según la Secretaría, hasta ahora no se han reportado nuevos casos asociados. Orduz aseguró que el paciente no ha tenido contacto reciente con otras personas y que, en caso de haberlo tenido antes del diagnóstico, adoptó medidas de prevención como el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento, teniendo en cuenta que el contagio del sarampión se produce por vía aérea, a través de gotículas.



“Hasta el momento no hemos tenido personas que hayan asistido a clínicas o centros de salud con síntomas relacionados, ni reportes de otros posibles contagios”, agregó.

Como parte de la estrategia de contención, la Secretaría de Salud desplegará brigadas de vacunación en la comuna 12, con el fin de verificar esquemas incompletos y aplicar gratuitamente la vacuna triple viral, principal herramienta para prevenir el sarampión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a revisar su carné de vacunación, acudir a los puntos habilitados y consultar de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal o enrojecimiento de los ojos.