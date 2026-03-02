En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inician vacunación en comuna 12 de Bucaramanga tras caso de sarampión

Inician vacunación en comuna 12 de Bucaramanga tras caso de sarampión

La medida preventiva fue confirmada por la Secretaría de Salud que explicó que el paciente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad