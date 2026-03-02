En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Roberto Junguito Pombo sale de la presidencia de la Organización Corona

Roberto Junguito Pombo sale de la presidencia de la Organización Corona

Por el momento, la empresa continuará realizando su proceso de selección, mientras tanto en los próximos meses Junguito acompañará la transición.

Publicidad

Publicidad

Publicidad