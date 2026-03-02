Roberto Junguito Pombo sale de la presidencia de la Organización Corona

La Organización Corona anunció oficialmente un cambio en su liderazgo. Roberto Junguito Pombo culminará su etapa como presidente de la compañía luego de siete años al frente, decisión que marca el inicio de un proceso formal de sucesión dentro del grupo empresarial.

La empresa, matriz de Corona Industrial y Sodimac Colombia, destacó que durante la gestión de Junguito se consolidó una transformación estratégica clave para el fortalecimiento de sus negocios principales y la creación de nuevas plataformas de crecimiento. Estos avances, según la organización, permitieron sentar bases sólidas para el futuro, en línea con el propósito que ha guiado a Corona durante más de 145 años: aportar al desarrollo sostenible del país.

Organización Corona

En un mensaje oficial, el Consejo Corporativo agradeció la visión estratégica, el compromiso y el liderazgo del directivo, subrayando que su gestión fue determinante para posicionar a la compañía y garantizar su continuidad y expansión.

“Su gestión fue determinante para fortalecer la posición competitiva de la organización y continuar su desarrollo. Con el mismo afecto y respeto de siempre, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa”, señaló el Consejo Corporativo de Organización Corona.



Roberto Junguito acompañará el proceso durante los próximos meses para asegurar una transición ordenada, mientras se adelanta la selección de su sucesor. Entre tanto, las operaciones de Corona Industrial y Sodimac Colombia continúan desarrollándose con normalidad bajo la dirección de sus actuales equipos ejecutivos.