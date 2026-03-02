Así van las apuestas de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿se viene sorpresa?

Todo listo en el estadio Atanasio Girardot para vivir una final adelantada del fútbol colombiano, que, si bien se disputará por Copa Sudamericana, no deja de ser un partido de alto grado de dos de los equipos más grandes del país que se encuentran cara a cara en un torneo internacional.

Por eso, Atlético Nacional tomó la decisión de disputar este encuentro solo con público verdolaga (para evitar problemas) ante un Millonarios que, si bien venció 5 a 1 a Deportivo Pereira, no ha tenido el mejor arranque de temporada y de eso querrá sacar provecho el cuadro dirigido por Diego Arias.



Así van las apuestas del duelo Atlético Nacional vs. Millonarios

Al ser un duelo inédito entre dos grandes del FPC, las casas de apuesta se mueven para dar a su vencedor y que, parcialmente, colocan a Atlético Nacional como el favorito de esta serie con una cuota de pago de 3.75 y la victoria albiazul en 2.05, según datos de Betsson, demostrando que la ‘ventaja’ la mantiene el cuadro local, en especial por el plus de tener a su público en este partido.

Atlético Nacional vs. Millonarios // Fotos: X @nacionaloficial @MillosFCoficial

Precios boletas Atlético Nacional vs. Milonarios

Sur: $75.000.

Norte: $75.000.

Gramilla: $75.000.

Oriental Baja: $136.000.

Oriental Alta: $150.000.

Occidental Baja: $214.000.

Occidental Alta: $235.000.

Platea: $358.000.

¿Cuándo juega Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana?

Este duelo por la fase previa de la Copa Sudamericana se encuentra programado para este miércoles, 4 de marzo, a las 7:30 de la noche. Compromiso que, además, contará con la transmisión del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio con todo un equipo de expertos.



Historial de Atlético Nacional y Millonarios en torneos internacionales

Balance general (partidos con resultado):



Millonarios: 6 victorias

6 victorias Atlético Nacional: 4 victorias

4 victorias Empates: 6

La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.Series mano a mano disputadas: 5



Atlético Nacional: 3 clasificaciones

3 clasificaciones Millonarios: 2 clasificaciones

Detalle por torneos:



Copa Libertadores 1989 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Libertadores 1995 (Cuartos): avanzó Atlético Nacional

avanzó Atlético Nacional Copa Merconorte 1998 (Semifinales): avanzó Millonarios

avanzó Millonarios Copa Merconorte 2000 (Final): campeón Atlético Nacional

campeón Atlético Nacional Copa Sudamericana 2007 (Segunda fase): avanzó Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios en Sudamericana 2007 // Foto: AFP

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios