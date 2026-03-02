Así van las apuestas de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿se viene sorpresa?

Publicidad
Todo listo en el estadio Atanasio Girardot para vivir una final adelantada del fútbol colombiano, que, si bien se disputará por Copa Sudamericana, no deja de ser un partido de alto grado de dos de los equipos más grandes del país que se encuentran cara a cara en un torneo internacional.
Por eso, Atlético Nacional tomó la decisión de disputar este encuentro solo con público verdolaga (para evitar problemas) ante un Millonarios que, si bien venció 5 a 1 a Deportivo Pereira, no ha tenido el mejor arranque de temporada y de eso querrá sacar provecho el cuadro dirigido por Diego Arias.
Al ser un duelo inédito entre dos grandes del FPC, las casas de apuesta se mueven para dar a su vencedor y que, parcialmente, colocan a Atlético Nacional como el favorito de esta serie con una cuota de pago de 3.75 y la victoria albiazul en 2.05, según datos de Betsson, demostrando que la ‘ventaja’ la mantiene el cuadro local, en especial por el plus de tener a su público en este partido.
Este duelo por la fase previa de la Copa Sudamericana se encuentra programado para este miércoles, 4 de marzo, a las 7:30 de la noche. Compromiso que, además, contará con la transmisión del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio con todo un equipo de expertos.
Balance general (partidos con resultado):
La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.Series mano a mano disputadas: 5
Detalle por torneos: