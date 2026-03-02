Ford retira 4.3 millones de carros por problema de software: más de la mitad es de famosa camioneta

Ford Motor Company anunció el retiro de más de 4.3 millones de vehículos en Estados Unidos tras una notificación publicada por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). El problema no está en el motor ni en la transmisión, sino en un módulo electrónico que puede afectar el funcionamiento del remolque.

Se trata de una de las campañas de revisión más grandes del año para la marca y llega pocos días después de otro llamado a revisión por un problema distinto.



¿Qué falla presenta el software en los vehículos Ford y Lincoln?

El inconveniente está relacionado con el Módulo Integrado del Remolque (ITRM, por sus siglas en inglés). Según el reporte oficial, este componente puede perder comunicación con el vehículo.

Si esa desconexión ocurre mientras hay un remolque enganchado, podrían dejar de funcionar las luces de freno o las direccionales del tráiler, e incluso perderse la función de frenado del mismo. Esto incrementa el riesgo de accidente, especialmente al transportar carga.

El problema se solucionará mediante una actualización de software.



Ford F-150 Foto: Ford Press

¿Qué modelos están incluidos en el retiro masivo de Ford?

En total, la campaña involucra aproximadamente 4.380.609 vehículos de las marcas Ford y Lincoln. Más de la mitad corresponde a la camioneta más vendida de la compañía.

La Ford F-150 encabeza la lista con 2.297.857 unidades afectadas de los modelos 2021 a 2026.

Publicidad

También están incluidos:



Ford Expedition (2022-2026)

Ford F-250 Super Duty (2022-2026)

Ford Maverick (2022-2026)

Ford Ranger (2024-2026)

Ford E-Transit (2026)

Lincoln Navigator (2022-2026)

La magnitud del llamado refleja la amplia presencia del sistema en la gama de productos de la compañía.

Ford F-150 es una de las más populares en toda la historia de la marca. Foto. Ford Media

¿Qué deben hacer los propietarios de los vehículos afectados?

Los dueños comenzarán a recibir cartas de notificación a partir del 17 de marzo, según la NHTSA.

Ford actualizará el software sin costo en los concesionarios. Además, la compañía informó que enviará una actualización “over-the-air” (OTA) para corregir el problema de forma remota en los vehículos compatibles.

Publicidad

No se trata de una reparación mecánica compleja, sino de una reprogramación del sistema electrónico.



¿Por qué este retiro es relevante para Ford?

El anuncio llega menos de una semana después de otro retiro que afectó más de 410.000 SUV Ford Explorer (modelos 2017-2019) por un problema en la suspensión que podría derivar en pérdida de control de la dirección.

Hasta el 20 de febrero, Ford tenía conocimiento de dos accidentes potencialmente relacionados con ese caso anterior, aunque sin reportes de lesiones.