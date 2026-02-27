GWM tendrá megafábrica en aliado de Colombia: planea producir 200.000 carros híbridos y eléctricos

El fabricante chino Great Wall Motors confirmó la construcción de una nueva planta industrial en el estado de Espírito Santo, en Brasil, con capacidad anual para producir hasta 200.000 carros híbridos y eléctricos.

La decisión refuerza la apuesta de la marca por América Latina y tiene implicaciones directas para mercados como Colombia, que mantiene un acuerdo comercial automotor con el país vecino.



¿Dónde estará ubicada la nueva fábrica de GWM en Brasil?

La megaplanta se levantará en la zona de Barra do Riacho, dentro del Parque Industrial de Aracruz, en un terreno de aproximadamente 1,7 millones de metros cuadrados.

Según autoridades del estado de Espírito Santo, la instalación contará con línea completa de producción: estampado, soldadura, pintura y ensamblaje final. La proyección es convertirla en la fábrica más avanzada de GWM en el continente americano.

Durante la fase de construcción se estima la generación de entre 1.500 y 3.500 empleos, principalmente en el sector de obras civiles. Una vez entre en operación, el complejo podría crear hasta 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.



Planta de Great Wall Motor (GWM) en Brasil Foto: GWM Press

¿Qué impacto puede tener esta inversión para Colombia?

Brasil es un socio estratégico dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 72), que permite el ingreso anual de hasta 50.000 vehículos brasileños a Colombia con arancel cero del 16,1 %, beneficio prorrogado por un año tras su vencimiento inicial en septiembre de 2025.

Marcas como Renault, Toyota, Chevrolet y Volkswagen concentran cerca del 30 % de las ventas locales bajo este esquema. En ese contexto, una mayor capacidad productiva en Brasil abre la puerta a que modelos híbridos y eléctricos de GWM puedan llegar a Colombia con ventajas arancelarias, dependiendo de futuras negociaciones bilaterales.

Colombia ha manifestado interés en fortalecer la reciprocidad comercial y en impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica, un punto que encaja con el plan de inversión de 10.000 millones de reales (aproximadamente 2.000 millones de dólares) que GWM tiene proyectado para Brasil.

Planta de Great Wall Motor (GWM) en Brasil Foto: GWM Press

¿Qué modelos y tecnologías producirá GWM en esta planta?

Aunque no se detallaron los modelos específicos que saldrán de esta nueva instalación, la estrategia regional de GWM está centrada en carros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

La compañía ya produce en Brasil a través de la planta que adquirió en Iracemápolis (São Paulo), antigua fábrica de Mercedes-Benz, que inició operaciones bajo control de GWM en agosto de 2025 con capacidad inicial de 50.000 unidades anuales.

Allí se ensamblan modelos como el Haval H6 GT, el Haval H9 y la pickup 2.4T GWM Cannon (Poer), con una línea flexible que permite fabricar distintas motorizaciones en el mismo proceso productivo.

GWM Poer Comercial Foto: Blu Radio

¿Por qué Brasil es estratégico para GWM y otras marcas chinas?

Brasil cerró 2025 con más de 2,5 millones de unidades producidas y vendidas, consolidándose como uno de los mercados emergentes más relevantes del mundo. De acuerdo con datos citados por Car News China, los vehículos chinos representaron el 11 % de las ventas de autos de pasajeros entre enero y agosto de 2025.

Se proyecta que las marcas chinas superen las 260.000 unidades vendidas en el año completo, una cifra relevante considerando que firmas como GWM y BYD llevan menos de cuatro años en ese mercado.