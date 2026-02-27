Otros 3 extranjeros fueron inadmitidos por alertas de explotación sexual en aeropuerto de Rionegro

Tres extranjeros fueron inadmitidos por tener alertas de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Este año Antioquia ha registrado 11 de los 21 ciudadanos de otros países a los que Migración les ha impedido el ingreso a Colombia

En Medellín sigue la alerta por el turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes que se viene evidenciando por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes, incluso, recientemente han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la capital antioqueña.

Un insólito caso se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando a un estadounidense se le negó el ingreso al país, tras arribar en un vuelo proveniente de Miami, luego de que durante la entrevista en los filtros de inmigración manifestara descaradamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, tras ser consultado por el propósito de su visita.

Según reportaron las autoridades, el hombre además se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto, por lo que horas más tarde fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.



El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual, y no dudó en mostrar su equipaje cargado con preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros.

"Con estos casos, ya son once personas inadmitidas en el año dos mil veintiséis, cinco de los cuales fueron inadmitidos, como resultado de la cooperación con los Estados Unidos, a través de la plataforma Angel Watch, y seis de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración, a través de actividades de revisión de equipaje y verificación de información, a través de mecanismos de cooperación internacional", indicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

Pero no fue el único caso, a otros dos ciudadanos provenientes de ese país, también desde la ciudad de Miami, les impidieron su entrada por la misma terminal aérea, luego de que confesaran sus intenciones en la capital antioqueña.

Cifras de la entidad revelan que durante el 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país (45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch).