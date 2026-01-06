En vivo
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Cae red de trata que captaba a mujeres en Cali para explotación sexual en Noruega

Cae red de trata que captaba a mujeres en Cali para explotación sexual en Noruega

Según la investigación, la red ofrecía falsas oportunidades laborales y promesas de salarios elevados en Oslo para convencer a las víctimas de viajar a Europa.

