Cuatro menores víctimas de reclutamiento fueron rescatados por las FF. MM. en Valle del Cauca

Cuatro adolescentes que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc fueron recuperados por tropas del Ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

La operación se desarrolló en el sector de Puente Valencia, en el marco de las acciones sostenidas que adelantan las Fuerzas Militares en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca contra estructuras armadas ilegales.

Los menores, con edades entre los 14 y 17 años, hacían parte del frente Jaime Martínez y se acercaron a unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 8 de la Tercera Brigada, donde manifestaron su intención de abandonar la estructura.

Según el reporte militar, los jóvenes habrían sido reclutados de manera forzada en zonas urbanas del suroccidente del país y, posteriormente, trasladados al sector del Naya. Allí, indicaron, permanecieron más de un año y medio bajo presiones constantes, amenazas y condiciones precarias, con restricciones en su alimentación y movilidad.



Las autoridades señalaron que la estructura Jaime Martínez opera bajo el mando de alias ‘Marlon’, señalado cabecilla del Bloque Jacobo Arenas y uno de los principales responsables del reclutamiento de menores en esta región.

Tras la recuperación, el Ejército activó los protocolos de protección establecidos por la ley. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.

Durante el procedimiento también fue incautada un arma larga marcada con las iniciales de la estructura, un proveedor y 28 cartuchos de distintos calibres.

En los últimos diez días, la Tercera División del Ejército ha reportado la recuperación y sometimiento de once integrantes de las disidencias, así como la incautación de 20 armas largas, 4 armas cortas, 2.000 cartuchos y material explosivo que, según las autoridades, pretendía ser empleado contra la población civil y la Fuerza Pública.