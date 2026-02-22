En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cuatro menores víctimas de reclutamiento fueron rescatados por las FF. MM. en Valle del Cauca

Cuatro menores víctimas de reclutamiento fueron rescatados por las FF. MM. en Valle del Cauca

Los jóvenes denunciaron ser víctimas de maltratos, presiones y amenazas durante más de año y medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad