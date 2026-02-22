“Para ser valiente se requiere esfuerzo”: reflexión del pastor César Castellanos

En el espacio de reflexión dominical de Blu Radio, el pastor César Castellanos compartió un mensaje centrado en la valentía y la fe, tomando como referencia a figuras bíblicas como Josué, David y Elías. Durante su intervención, el líder religioso afirmó que “para uno ser valiente requiere esfuerzo” y recordó la exhortación bíblica: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente”, destacando que muchos sueños se frustran por causa del temor.

En la reflexión, Castellanos evocó el episodio en el que Josué ordenó que el sol y la luna se detuvieran en medio de la batalla. Según el mensaje, la clave estuvo en la fe: “Siempre tuve fe. Siempre tuve una santa fe. Una santa fe campeona”, se citó al personaje bíblico, resaltando que la mayor dificultad fue “la infidelidad y la duda del pueblo”. El pastor subrayó que la valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en saber a quién acudir en medio de la adversidad.

El espacio también recordó la historia de David frente a Goliat y su posterior lucha con el orgullo tras el éxito. “La dificultad más grande fue el enfrentarme al éxito”, se mencionó, al advertir que “después del orgullo viene la caída”. Asimismo, al referirse al profeta Elías, se destacó que su mayor prueba fue el temor: “Tuve mucho miedo… pero vencí el temor con el amor, el perfecto amor del Dios Padre”.

Finalmente, el mensaje se centró en la figura de Jesús, a quien el pastor llamó “el valiente de valientes”. Recordó el momento del Getsemaní y citó la oración: “Padre, si es posible, pasa de mí esta copa… pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Castellanos concluyó con una invitación a la audiencia a tomar una decisión de fe y aseguró: “Tú viniste no a salir como un cobarde, tú viniste a salir como un valiente”.



