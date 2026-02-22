La Policía incautó cinco toneladas de un químico utilizado para producir cocaína, en Nariño

La Policía Nacional de Colombia incautó 5.560 kilogramos de permanganato de potasio durante labores de patrullaje y control vial en jurisdicción del municipio de Taminango, en el departamento de Nariño. El procedimiento se realizó en una vía terciaria del corregimiento El Tablón Panamericano, donde los uniformados hallaron un camión abandonado que transportaba 107 bultos de fibra con el químico en su interior.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el permanganato de potasio es un insumo utilizado por estructuras criminales en la cristalización y purificación del clorhidrato de cocaína, ya que permite oxidar impurezas y mejorar la apariencia del estupefaciente, razón por la cual su comercialización y transporte están sometidos a controles especiales por parte de las autoridades.

La acción policial se produjo tras información suministrada por la comunidad, que alertó sobre la presencia sospechosa del vehículo en la zona. El material incautado y el caso quedaron a disposición de la Fiscalía URI Pasto para establecer su procedencia y destino.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, el coronel Jair Alonso Parra Archila, señaló que la incautación representa un golpe significativo contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, al afectar directamente el suministro de insumos químicos empleados en la producción de estupefacientes.