El Especial N°. 5: la historia de la canción que compuso Willie Colón durante prisión en Medellín

A ritmo de cumbia y con el acordeón como protagonista, Willie Colón inmortalizó en una canción una de sus anécdotas más particulares durante su larga y exitosa trayectoria artística, ocurrida en la ciudad de Medellín.

El 7 de octubre de 1985, Willie y su orquesta llegaron a la capital antioqueña procedentes de Bogotá, en medio de una gira que contemplaba una presentación a las 7:00 de la noche en el coliseo Iván de Bedout.

Sin embargo, el vuelo se retrasó varias horas y Eliabel Ángulo, encargado de presentar esa noche a ‘El Malo del Bronx’, recordó que, ante la espera, los ánimos de los asistentes empezaron a caldearse.

Willie Colón, leyenda de la salsa

Diego Aranda, actual director de Latina Stéreo, una de las emisoras de salsa más populares de Medellín, atribuyó los desmanes ocurridos, más que a la demora de Willie en aparecer en el escenario, a un mal manejo que le dieron a la situación los organizadores del concierto.



"Los empresarios no supieron manejar la situación, y le decían a la gente que en cinco minutos, que ya viene, que Y, finalmente, todo se fue más allá de la hora y la gente explotó. Todos arremetieron contra el escenario, tumbaron, lanzaron botellas, tumbaron las torres, acabaron con todo el el escenario", relató.

Cuando Willie logró llegar al coliseo, en lugar de cantar, se encontró con requerimientos de la Policía, que ya lo responsabilizaba a él y a su elenco de 13 artistas por el supuesto delito de estafa e incumplimientos contractuales.

Por ello, fueron capturados y trasladados a una unidad del F2, entonces organismo de inteligencia de la Policía, conocida como ‘El Especial número 5’, en el barrio Belén.

Ese lugar, precisamente, dio nombre a la canción que compuso Willie durante los dos días que pasó allí con su grupo y que lanzó un año después. Se trata de una letra cargada de ironía, en la que se burla del peligro que supuestamente representaban para la seguridad de Medellín.

La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto

Dice ‘El Especial número 5’ que comieron mal, fueron tratados como perros, pero finalmente liberados unas cuantas horas después, suficientes para plasmar su historia en una canción tras esclarecer lo ocurrido.

"La policía empezó a investigar y ya se definió que los empresarios eran los verdaderos responsables, y cambiaron, ya, arrestaron a los empresarios y liberaron a la banda de Willie Colón", afirmó Aranda.

Hoy, tras su muerte a los 75 años, en Medellín el recuerdo de Willie Colón despierta una nostalgia que va mucho más allá de un curioso episodio judicial ocurrido en 1985. Su paso por la ciudad, en varias oportunidades, acompañó a generaciones enteras en medio de tiempos difíciles y también de celebraciones colectivas que cantaron, y seguirán cantando, una y otra vez todos sus éxitos.