En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Impresionantes videos de ola violenta en México: incendios y bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’

Impresionantes videos de ola violenta en México: incendios y bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

Videos de ola violenta en México: incendios, bloqueos y disturbios tras muerte de ‘El Mencho’
Videos de ola violenta en México: incendios, bloqueos y disturbios tras muerte de ‘El Mencho’
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad