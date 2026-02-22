Impresionantes videos de ola violenta en México: incendios y bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Para acabarla de joder hubo fuga de reos en el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, hay dos custodios muertos.



La autoridad federal totalmente rebasada en éste "Domingo Negro" con la violencia a tope. pic.twitter.com/OfIcbT3UGS — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) February 22, 2026

#Urgente 🇲🇽🚨



México bajo fuego.



Se reportan más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Vehículos incendiados, carreteras cerradas y ciudadanos despojados de sus autos para utilizarlos en bloqueos criminales.



Todo esto tras la captura de presuntos… pic.twitter.com/awKkSQOsyR — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 22, 2026

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Toman sicarios el aeropuerto de Guadalajara, videos de empleados corriendo. Este es el peor acto de narco terrorismo en la historia de este país. pic.twitter.com/EwJoMi9Mvy — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026

Publicidad

Según informes, el CJNG atacó el aeropuerto de Guadalajara en medio de ataques coordinados en todo México, tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes. pic.twitter.com/hTqGgdkMDR — Dani Lerer (@danilerer) February 22, 2026

Smoke rises from CJNG Cartel attacks and checkpoints across Puerto Vallarta in the Mexican state of Jalisco, following the elimination today of CJNG leader Nemesio Oseguera Cervantes, known more commonly as El Mencho. pic.twitter.com/F4BnaCqh6t — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

🇲🇽 Activan código rojo tras operativo federal en Jalisco, México



🗣 "Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona", informó en sus redes sociales el gobernador, Pablo Lemus.



En varios municipios del estado… pic.twitter.com/p2LAghVlCK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 22, 2026

Publicidad

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).