WhatsApp sorprende con nueva función que transforma cómo usuarios se comunican en sus videollamadas.

Una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo es WhatsApp, pues según cifras recientes, actualmente cuenta con más de 3.000 usuarios activos en todo el globo.

Constantemente, Meta, la empresa matriz de la app ejecuta actualizaciones para hacer que la interfaz sea cada vez más amigable con el usuario. Por ello, implementa actualizaciones casi que cada semana.

Una de las más actuales y llamativas es la incorporación de una nueva función cuando las personas están haciendo una videollamada. Según la compañía hará más sencilla la comunicación.



Nueva función de WhatsApp transforma cómo usuarios se comunican en videollamadas

La opción conocida como notas de video permite grabar y compartir al instante notas de video directamente en los chats. Esta herramienta ya había sido anunciada por WhatsApp hace un tiempo, pero ahora la implementa para otra de sus funciones.

Al momento de hacer una videollamada, los usuarios deben esperar a que la otra persona conteste para iniciar la conversación. Ahora, la nueva actualización consiste en que, si el destinatario no contesta, el remitente puede dejarle un mensaje por medio de una nota de video.



Las notas de video en WhatsApp permiten grabar y compartir al instante pequeños clips de videos de hasta 60 segundos inmediatamente en la misma videollamada. Este es el paso a paso:

Una vez dentro de la aplicación se debe hacer una videollamada por medio del icono correspondiente.

Tan pronto el timbre de la videollamada deje de sonar, saldrá un mensaje que indica que no hay respuesta.

Seleccionar el icono del medio de la parte inferior de la pantalla que dice ‘Grabar nota de video’

Al dar clic, el usuario tendrá 60 segundos para dejar su videomensaje, luego se enviará con éxito.

Al destinatario le aparecerá la llamada perdida y la nota de video para reproducir.

Función de nota de video en videollamadas.

¿Cómo reproducir notas de video en WhatsApp?

Al recibir una nota de video en WhatsApp, esta se mostrará como una vista previa silenciada que se reproduce automáticamente tres veces en bucle en Android y en iOS. La persona tendrá que tocar o hacer clic en la nota de video para reproducirla de la siguiente manera:



Tocar la nota de video enviada o recibida. Esta se ampliará y empezará a reproducirse desde el principio.

Mientras se reproduce la nota de video, es posible hacer lo siguiente:

