En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / WhatsApp sorprende con nueva función que transforma cómo usuarios se comunican en sus videollamadas

WhatsApp sorprende con nueva función que transforma cómo usuarios se comunican en sus videollamadas

Una de las actualizaciones más recientes y llamativas es la incorporación de una nueva función cuando las personas están haciendo una videollamada. Según la compañía hará más sencilla la comunicación.

videllamadas de whatsapp.jpg
WhatsApp sorprende con nueva función que transforma cómo usuarios se comunican en sus videollamadas.
Foto: WhatsApp, Tena.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad