Apple prepara varias novedades para sus usuarios: hay rumores del iPhone 18

Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo es Apple, se dedica al diseño y desarrollo de dispositivos electrónicos, software y servicios digitales. Además, fabrica productos muy famosos como el iPhone, el iPad y los computadores Mac.

Ahora, la compañía confirmó que llevará a cabo un evento oficial denominado Special Apple Experience en marzo de 2026, que reunirá a medios y creadores de contenido en Nueva York, Londres y Shanghái.

El encuentro está agendado para las 09:00 a. m. ET (hora de Nueva York), con horarios equivalentes en Londres y Shanghái el mismo día.



Apple podría presentar nuevos dispositivos

Aunque Apple no ha detallado la lista de productos, información filtrada indica que podría haber lanzamientos importantes de la marca:



El iPhone 17e , sucesor del modelo económico del catálogo, es el dispositivo que más expectativas ha generado. Rumores señalan mejoras como carga MagSafe, un chip más potente como el A19, y mejoras en conectividad.



Se espera una MacBook económica con chip A18 Pro, una apuesta para expandir la gama de entrada con un precio más accesible y colores llamativos, como los que se ven en la invitación del evento. Además, hay fuertes señales de actualizaciones para el MacBook Air con chip M5 y nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max.



, una apuesta para expandir la gama de entrada con un precio más accesible y colores llamativos, como los que se ven en la invitación del evento. Además, hay fuertes señales de actualizaciones para el MacBook Air con chip M5 y nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max. La familia iPad también podría actualizarse con nuevos modelos, un iPad básico con chip A18 y un iPad Air con chip M4.

Por otro lado, hay especulaciones adicionales sobre potenciales actualizaciones de monitores Studio Display o incluso nuevos productos para el hogar y entretenimiento, aunque estos no están confirmados para este evento.

Imagen de archivo, posible iPhone 18, filtraciones. Foto: captura de video en YouTube.

Fecha en la que anunciarían el nuevo iPhone 18

En la presentación de septiembre, Apple dará a conocer su nueva generación de iPhone junto con modelos actualizados del Apple Watch. Entre las grandes novedades que se anticipan para este año está el posible debut del primer iPhone plegable de la marca.



El iPhone 18 Pro podría incorporar Face ID bajo la pantalla, chip A20 Pro de 2 nm y cámara con apertura variable. Además, Apple prepararía un iPhone plegable para 2026, con pantalla de 5,3 pulgadas que se despliega a 7,6, diseño ultradelgado, chip A20, doble cámara y Touch ID lateral, con un precio cercano a los 2.500 dólares.

