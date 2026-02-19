En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Apple prepara varias novedades para sus usuarios: hay rumores del iPhone 18

Apple prepara varias novedades para sus usuarios: hay rumores del iPhone 18

La compañía confirmó que llevará a cabo un evento oficial denominado “Special Apple Experience” en marzo de 2026. Se habla sobre rumores del iPhone 18.

