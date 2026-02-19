Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 19 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores esperan la publicación de los números oficiales con la ilusión de acertar y obtener un premio en este reconocido juego de azar.

Número ganador del Chontico Noche – 19 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el jueves 19 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar la información únicamente a través de canales oficiales autorizados para evitar errores al momento de reclamar un premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas y consultar los resultados oportunamente:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las oportunidades para quienes participan con frecuencia



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir según su presupuesto y estrategia. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad convierte al juego en una opción dinámica y accesible para diferentes tipos de apostadores.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los factores que impulsa su popularidad es la flexibilidad en los montos de apuesta:



Valor mínimo del tiquete : $500 pesos.

: $500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a estos valores, pueden participar tanto quienes realizan apuestas básicas como quienes prefieren montos más altos.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

El proceso general incluye:



Registrarse en un operador legal autorizado. Validar la identidad (requisito obligatorio). Recargar saldo mediante los medios de pago habilitados. Elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo ante cualquier eventualidad.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige presentar la documentación correspondiente.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio en UVT

Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados por medios oficiales.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron los resultados recientes del sorteo:



18 de febrero de 2026: 3039 - 0

3039 - 0 17 de febrero de 2026: 6050 - 5

6050 - 5 16 de febrero de 2026: 0951 - 4

0951 - 4 15 de febrero de 2026: 7568 - 9

7568 - 9 14 de febrero de 2026: 2056 - 3

El Chontico Noche sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en el suroccidente colombiano, gracias a su tradición, frecuencia diaria y facilidad de participación, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores cada noche.