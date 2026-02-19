En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Therians
Perú
Reunión Petro-Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Investigadores de Google revelan cuándo la IA podrá razonar como los humanos: ¿será pronto?

Investigadores de Google revelan cuándo la IA podrá razonar como los humanos: ¿será pronto?

El directivo ejecutivo de Google DeepMind explicó que el ritmo de evolución de los sistemas actuales ha sido acelerado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad