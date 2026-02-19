En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Therians
Perú
Reunión Petro-Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Acción de tutela contra presidente Petro por señalamientos en caso del niño Kevin Acosta

Acción de tutela contra presidente Petro por señalamientos en caso del niño Kevin Acosta

Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad