Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Capturado en Cúcuta cabecilla del narcotráfico requerido por Brasil

Capturado en Cúcuta cabecilla del narcotráfico requerido por Brasil

En desarrollo de operaciones contra economías ilícitas, tropas del Ejército de Colombia capturaron a alias “Gustavo”, señalado como uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en Brasil.

