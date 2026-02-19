En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Exatleta olímpico convertido en narco contrató sicarios colombianos para matar a informante del FBI

Exatleta olímpico convertido en narco contrató sicarios colombianos para matar a informante del FBI

Ryan Wedding, exatleta de snowboard, ofreció hasta cinco millones de dólares a un grupo ligado a Pablo Escobar para asesinar a su colaborador, un canadiense de origen colombiano que testificaba contra su red de narcotráfico.

Ryan Wedding-Embajada de EE.UU. en México.jpg
Ryan Wedding
Foto: Embajada de EE.UU. en México
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad