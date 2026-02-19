En vivo
Incautan un helicóptero usado para narcotráfico en Cundinamarca: ya lo habían decomisado en 1992

Incautan un helicóptero usado para narcotráfico en Cundinamarca: ya lo habían decomisado en 1992

El procedimiento se llevó a cabo mediante tres diligencias de registro y allanamiento realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, así como en el aeródromo de Aeródromo de Guaymaral, en el norte de Bogotá.

