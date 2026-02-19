Incautan un helicóptero usado para narcotráfico en Cundinamarca: ya lo habían decomisado en 1992

Las autoridades reportaron la incautación de una aeronave en un operativo conjunto desarrollado en el departamento de Cundinamarca, tras varias diligencias de allanamiento adelantadas en la Sabana de Bogotá.

La acción fue ejecutada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento se llevó a cabo mediante tres diligencias de registro y allanamiento realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, así como en el aeródromo de Aeródromo de Guaymaral, en el norte de Bogotá.



Helicóptero con antecedentes judiciales

Durante el operativo fue incautado un helicóptero tipo Huey 500, junto con un motor, cuya procedencia y situación legal son materia de investigación. De acuerdo con las primeras indagaciones, la aeronave habría sido utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico.

Además, registros preliminares indican que este mismo helicóptero ya había sido objeto de incautación por parte de la Policía Nacional en 1992. En la actualidad, figuraría con dos denuncias vigentes relacionadas con los delitos de hurto y falsedad marcaria.



Irregularidades en la identificación

Peritos especializados realizaron una inspección técnica detallada a la aeronave. En ese proceso detectaron posibles anomalías en la plaqueta de identificación, específicamente en los remaches utilizados, los cuales no corresponderían a los originales de fábrica. Este hallazgo podría configurar conductas asociadas a la adulteración de identificación aeronáutica y falsedad marcaria, delitos que ahora son objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.



Investigación en curso

La incautación se fundamentó principalmente en las presuntas inconsistencias encontradas en la identificación del helicóptero. Por esta razón, la aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía, que adelantará un estudio técnico exhaustivo para establecer su trazabilidad, autenticidad estructural y la legalidad de sus registros.