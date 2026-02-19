Crisis por no entrega de medicamentos estaría provocando compras en ‘mercado negro’ de Barranquilla

La entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS en Barranquilla se está demorando tanto que la desesperación de los pacientes por empezar sus tratamientos los está llevando hacia el mercado negro, un punto en el centro de esta ciudad en el que se revenden fármacos sin tratamiento previo, permisos, ni control de fechas de vencimiento u autenticidad.

Allí, no solo hay medicinas que dejaron de ser usadas por otras personas, sino también de contrabando, pues en julio del año anterior fueron incautadas, precisamente en el centro de Barranquilla, más de 58.000 unidades de antibióticos, antivirales y analgésicos distribuidos por una red que se lucraba de alrededor de 520 millones de pesos.

Una de las tantas madres que desde este año se vio obligada a comprar en este lugar, debido a que Nueva EPS no le entrega medicamentos a su hija desde octubre del 2025, dice que esta menor tiene una enfermedad huérfana llamada Síndrome de Rett, la cual genera degeneración, epilepsia, desnutrición, atrofia muscular y hasta parálisis cerebral, y de la que hace 20 meses tampoco le mandan soporte nutricional.

“Uno siempre va con el miedo de comprar unas pastillas a las que le hayan falsificado una fecha y estén vencidas, nunca se me va. ¿Qué más podemos hacer? Una mamá cabeza de familia que no cuenta ni con un salario mínimo estable, no puede tener un trabajo firme por la situación de ella. No hay a quien acudir, ni hay alguna fundación que respalde a esos niños”, declaró esta mujer que prefirió no dar su identidad.



Alega esta mujer que para ella los recibos de la luz son más caros que el arriendo dado a que su hija es oxigeno dependiente y que el costo total de las medicinas junto con el plan nutricional supera los dos millones de pesos.

No tiene con qué responder, tampoco logró graduarse de auxiliar de enfermería, así que le manda un mensaje al presidente Gustavo Petro para que ayude con la entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades huérfanas.

“Ya está bueno, deberían tomar decisiones, ¿hasta cuándo van a tener al pueblo así muriéndose? hay padres de familia pasando un dolor tan grande, no saben la agonía de no saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Nada garantiza comprar algo que esté vencido o que no sea el medicamento que usted cree que es. ¿Hacia dónde va este país?”, dijo además.

Esta es la única niña que padece este Síndrome en el Atlántico y, debido a los retrasos en su tratamiento, comenta su madre que, según los médicos, ya pasó a la última fase de vida.