Muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico expone la grave falta de medicamentos en Colombia

Muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico expone la grave falta de medicamentos en Colombia

Su madre, Yudy Katerine Pico, denunció públicamente que la falta de entrega oportuna del tratamiento por parte de la EPS y demoras en la red de atención médica fueron determinantes en el deterioro de la salud del menor.

