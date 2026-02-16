"Es justicia social": Fabio Arias sobre marchas para mantener salario mínimo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ratificó el respaldo de los sindicatos al incremento del 23,7 % del salario mínimo para el año 2026. Tras la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, Arias afirmó que las movilizaciones convocadas para este jueves buscan proteger lo que consideran un acto de "justicia social" frente a las demandas de sectores empresariales.

Aunque inicialmente las centrales obreras solicitaron un reajuste del 16 %, Fabio Arias explicó que la cifra final de 23,7 % responde a un informe de la OIT sobre la brecha del "salario vital" en Colombia. "El Gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta", admitió el dirigente sindical sobre la propuesta inicial de los trabajadores.

Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: Captura de YouTube

Para la CUT, el decreto expedido el pasado 29 de diciembre se ajusta a la normatividad jurídica y constitucional. Arias señaló que, ante las amenazas de desmejorar el ingreso de los trabajadores y pensionados, el gremio ha decidido "cerrar filas" para asegurar que el monto no retroceda en el nuevo decreto transitorio que prepara el Ejecutivo.



Convocatoria a marchas por el salario mínimo vital

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo decreto mantendrá la esencia del salario vital de dos millones de pesos, las movilizaciones siguen en firme. "Preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República", indicó Arias. El encuentro está pactado para este jueves a las 4:00 p. m. en las plazas públicas del país.

El líder de la CUT celebró que gremios como la ANDI coincidan en la necesidad de mantener la cifra actual, aunque por motivos distintos. Según el dirigente, el objetivo central es llamar la atención del pueblo colombiano sobre la importancia de defender un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable.

