"Es justicia social": Fabio Arias sobre marchas para mantener salario mínimo

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo decreto mantendrá la esencia del salario vital de dos millones de pesos, las movilizaciones siguen en firme.

