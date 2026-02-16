En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así avanza la investigación por la muerte del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

Así avanza la investigación por la muerte del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar contra Gustavo Aponte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad