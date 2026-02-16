Nu busca atraer clientes con estos beneficios: no cobrará intereses en créditos

Nu ha llegado a Colombia para quedarse, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para los ciudadanos, quienes ven en este una alternativa a la banca tradicional y que para muchos no resulta suficiente para cumplir sus expectativas.

Ante eso, en febrero de 2026 el banco del millonario colombiano David Vélez se posicionó en el quinto lugar del segmento de cuentas de ahorro en Colombia por cantidad de saldo, con lo que es el único neobanco dentro del top 10, mismo que siempre ha sido liderado por la banca tradicional.

Y es que desde su llegada a Colombia en 2020 el crecimiento del neobanco ha sido exponencial, pues al cierre del año 2025 ya alcanzó los cuatro millones de clientes, tanto en cuenta como en tarjeta de crédito y créditos personales, lo que significa que ya atiende al 10 por ciento de la población adulta y alcanza cobertura en todos los departamentos.

Ante eso, Nu ha confirmado una serie de beneficios importantes para sus usuarios, lo que le ha permitido contar con mayor atractivo entre sus clientes.



Beneficios por tener Nu

Muchos colombianos prefieren abrir su cuenta en Nu, ya sea por un CDT o por tener una tarjeta de crédito que les permita acceder a más beneficios; entre ellos, quienes compren a 2, 3, 6, 9 o 12 cuotas no pagarán intereses si adquieren productos en comercios aliados como Mercado Libre, Samsung, Specialized, entre otros.

Asimismo, periódicamente Nubank ofrece promociones y descuentos en algunos comercios, como en Starbucks con un 20 % de descuento los lunes, martes y sábados pagando con tarjeta débito o crédito.



Nu cuenta con dos tarjetas: prometen no negársela a casi nadie

Nu reveló el pasado 20 de octubre que ofrecerá dos nuevas tarjetas de crédito con las que busca que más personas puedan acceder al sistema financiero del país, así como dos líneas de préstamos personales desde $100.000 hasta $45 millones.

Las dos tarjetas son:

