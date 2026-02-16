“Iba en su camión y terminó detenido por ICE”: el calvario del hijo de una congresista colombiana

El hijo de la representante a la Cámara Ángela Vergara está detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La congresista denunció que permanece en condiciones “inhumanas”, con 70 personas en una sola celda y restricciones en servicios básicos.

Rafael Alfonso Vergara, de 23 años, fue retenido tras un control de tránsito mientras conducía un camión comercial. Según su madre, llevaba poco más de tres años en ese país, donde ingresó con visa y solicitó asilo político dentro del plazo legal. Tenía permiso de trabajo y audiencia programada para agosto de 2028.



¿Cómo fue la detención?

La parlamentaria relató que su hijo fue detenido minutos después de un retén convencional. “Tres minutos después estaba una patrulla de ICE ahí pidiéndole los documentos, y unos minutos más tarde ya él estaba en un centro de detención”, afirmó.

Sobre su estatus migratorio, indicó que “hay un debate acerca del tema”, pero sostuvo que el joven creó empresa, tributó en Estados Unidos y no tenía antecedentes ni multas de tránsito.

Vergara aseguró que su hijo comparte celda con 70 personas y que han enfrentado enfermedades respiratorias. “Están todos enfermos en ese centro de reclusión”, señaló. Agregó que en una ocasión suspendieron el agua potable durante 12 horas.



También manifestó preocupación por el estado emocional del joven, a quien percibe con ansiedad y depresión. La representante pidió intervención humanitaria y afirmó que al menos 76 familias colombianas le han reportado casos similares.

“Mi responsabilidad hoy es hablar no solo por mi hijo, sino por todos los colombianos que están viviendo esta situación”, concluyó.

