Economista aclara estudio citado por Petro: “Salario ha crecido por debajo de la productividad"

La discusión por el aumento del salario mínimo volvió al centro del debate público luego de que el presidente citara un estudio académico para defender un incremento superior al 23 %. Sin embargo, su autor, el economista Daniel Ossa, salió a aclarar el alcance real de esa investigación y a poner paños fríos a una discusión que, según él, tiene varias aristas.

En entrevista este lunes 16 de febrero de 2026 en Mañanas Blu, Ossa explicó que se enteró del uso de su trabajo “por la publicación del presidente en X” y fue claro en señalar que su análisis no plantea aumentos de un solo golpe, sino una discusión de fondo sobre cómo se reparte el crecimiento económico.



El estudio que abrió el debate sobre el salario mínimo

Ossa, profesor asistente de economía en la Universidad de Denver, explicó que su investigación fue publicada en 2018 y analiza la brecha entre el crecimiento del salario mínimo y la productividad laboral desde 2002.

“El salario mínimo ha crecido por debajo de la productividad laboral por el uso de una medida errónea”, señaló. Según explicó, en Colombia se ha usado la productividad total de los factores, cuando lo relevante para hablar de ingresos es cuánto produce cada trabajador.

Ahí lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral, ese crecimiento económico se va a otro lado”. Y fue más allá: “Se va a ganancias, dividendos, intereses y rentas, y eso agrava la desigualdad”.



Presidente Petro habló sobre el salario mínimo móvil Foto: Presidencia y Blu Radio

¿Subir el salario mínimo genera más informalidad?

Frente a las críticas que apuntan a que un salario mínimo más alto dispara el desempleo y la informalidad, Osa fue directo. “Ese cálculo incluye el sector informal, porque también aporta al PIB”, aclaró, desmontando la idea de que su análisis ignore esa realidad.

Además, cuestionó que el debate se concentre solo en el salario. “Los países con más informalidad son los que producen bienes de bajo valor agregado. Si queremos reducirla, la discusión no es el salario mínimo, es una política industrial”, afirmó.



Inflación, gradualidad y decisiones de fondo

Ossa reconoció que un aumento fuerte puede tener efectos inflacionarios, como advirtió el Banco de la República, pero insistió en que su propuesta apunta a cerrar la brecha de forma progresiva. “No de un sopetón”, enfatizó.

Finalmente, subrayó que su trabajo es solo una pieza del rompecabezas. “La comisión de concertación debe evaluar todos los argumentos y tomar una decisión bien informada”, concluyó el economista, citado recientemente por el presidente Gustavo Petro en medio de la polémica nacional.