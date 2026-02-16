Denuncian uso de camionetas asignadas a concejales de Medellín para campaña política

Previa a las elecciones del próximo 8 de marzo al Congreso de la República, hay polémica en la ciudad de Medellín por una presunta destinación inadecuada de recursos públicos asignados a dos concejales de la ciudad.

Se trata de Santiago Narváez y Alejandro De Bedout, ambos del Partido Creemos, quienes quedaron registrados en un video en redes sociales recorriendo algunas vías del Norte de Antioquía en camionetas que estarían asignados para su transporte en virtud de su labor pública.

Frente las críticas que ha generado el acto, la directora de Creemos, la concejal Camila Gaviria, aseguró que hasta ahora no han sido notificados algún tipo de investigación al respecto, aunque confirmó la existencia de actos similares en todo el país con los candidatos de la colectividad al Congreso.

"Hay que identificar y que se inicie, pues, las instancias necesarias para validar esta información. Sin embargo, nosotros reconocemos que nuestros candidatos están haciendo su ejercicio alrededor del país, y está cada uno esas visitas que son fundamentales para poder alcanzar esas elecciones que necesitamos para el 8 de marzo", dijo.



Frente a otros ruidos sobre presuntos favorecimientos en materia de propaganda electoral en Medellín, a propósito de que el alcalde Federico Gutiérrez hace parte de este movimiento, Gaviria aclaró que tienen aval para 30 vallas, pero que muchos particulares en toda la ciudad deciden poner avisos adicionales en viviendas u otros establecimientos sobre los cuales no pueden interferir.

"Nosotros no tenemos ni la autorización ni la aprobación de la misma. Otras personas pueden instalar publicidad sin autorización de nosotros porque es un proceso privado".

A propósito de este tipo de hechos, la administración de la capital antioqueña ya había sido criticada por supuestos actos proselitistas del candidato Abelardo de la Espriella durante su más reciente visita a la ciudad.