Alcaldía de Medellín radicó documentos técnicos para renovación del estadio Atanasio Girardot

Medellín sigue avanzando en el propósito de remodelar el estadio Atanasio Girardot, no solo para contar con un escenario de mayor capacidad, sino de cumplir con estándares internacionales para albergar más espectáculos de talla mundial.

Fue el alcalde Federico Gutiérrez quien indicó que ante una curaduría urbana de la ciudad ya fueron radicados elementos como los diseños arquitectónicos y estructurales, estudio de suelos, de seguridad humana y el levantamiento topográfico completo para avanzar en la expedición de la licencia de construcción de lo que será el nuevo Atanasio Girardot.

El mandatario explicó que ahora la curaduría lo que hará será evaluar estos documentos y emitir, si lo considera, algunas observaciones que serán tenidas en cuenta de cara a la aprobación final del megaproyecto donde se invertirán recursos públicos por 750 mil millones de pesos, muchos de ellos producto de la explotación comercial de la misma infraestrctura.

"Antes de empezar la construcción venimos trabajando en otros asuntos, en todo lo que tiene que ver también con la adaptación tecnológica, que es fundamental para el proyecto, porque esto no es solo entonces el tema estructural o arquitectónico, entonces el tema por ejemplo de seguridad dentro del estadio, entre otros", dijo el alcalde.



Federico Gutiérrez destacó que siguen acciones paralelas a estas técnicas enfocadas en el componente social, principalmente a sectores impactados por la obra como comerciantes, equipos de futbol, periodistas y empresarios de eventos.

Se espera que las obras inicien el próximo mes de julio, posterior a etapas licitatorias y contractuales, e incluyan una nueva cubierta, modernización tecnológica, aumento de capacidad de hasta 60.000 espectadores y remodelación de sus alrededores.