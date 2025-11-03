Gran expectativa en Medellín por el nuevo estadio Atanasio Girardot, ¿tendrá más aforo?

El estadio Atanasio Girardot de Medellín se ha convertido en un símbolo de la ciudad y del fútbol profesional colombiano al ser el lugar donde más finales se han jugado en la última década. Las participaciones de los equipos paisas han hecho que ‘El Coloso de la 74' sea un animador constante en instancias definitivas.

Sin embargo, el estadio lleva varios años siendo objeto de críticas constantes por parte de los aficionados que se quejan por las graderías que se inundan cuando llueve, de las filtraciones de agua en el techo de la tribuna Occidental o del estado de los baños. Aunque han sido varios años con promesas de un nuevo complejo deportivo, parece que ahora será una realidad para la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que este 5 de noviembre será la presentación oficial del proyecto con el que se busca renovar y acondicionar el estadio Atanasio Girardot para que se vuelva un referente en el continente.

"Vamos a mostrarle a nuestra gente el estadio que la ciudad se merece. También, en algún momento, cuando la Selección Colombia considere en el futuro que Medellín pueda hacer sede en algunos de los partidos de eliminatoria, también bienvenidos. Que tenga más capacidad, que sea más que digno, que sea uno de los mejores estadios de América Latina y del mundo", destacó el mandatario.



¿Aumentará la capacidad del Atanasio Girardot?

Aunque poco se conoce sobre las obras, se especula que habría una ampliación en las graderías del escenario deportivo para que pase de cerca de 44.000 asistentes que pueden ingresar al estadio actualmente, a por lo menos 50.000 personas en eventos deportivos y por ende, se ampliará el aforo para conciertos que también se hacen en el Atanasio Girardot.

Finalmente y como información entregada antes del anuncio oficial, Gutiérrez destacó que 'El Coloso de la 74' seguirá siendo operado por la Alcaldía de Medellín y que no le será entregado a ningún privado. Por ahora miles de paisas esperan con ansias saber cómo será el nuevo estadio Atanasio Girardot y cuándo comenzarán las obras.