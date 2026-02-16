¿Qué hay detrás de la primera candidatura al Congreso hecha con inteligencia artificial?

En plena campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, una candidatura ha irrumpido en el debate público colombiano por su origen digital. Se trata de “Gaitana IA”, presentada como la primera aspiración política creada con inteligencia artificial en el país.

Detrás del proyecto está Carlos Redondo Rincón, ingeniero mecatrónico de 40 años e integrante del pueblo Zenú del resguardo Reparo-Torrente, en zona rural de Coveñas. En entrevista con BLU Radio, Redondo explicó que la idea nació del modelo de toma de decisiones de su comunidad, basado en la deliberación colectiva.

“Las decisiones dentro del resguardo se toman de manera colectiva… el cacique no es esta persona que impone”, afirmó. Según relató, desde hace años buscaba trasladar esa lógica al entorno digital. “Este modelo desde hace rato yo dije, tiene que haber alguna manera de digitalizar este proceso porque me parece demasiado bonito… Aquí todo es colectivo… Esto hay que pasarlo a digital”, sostuvo.

La propuesta tomó forma con el desarrollo de una plataforma que, según el candidato, emplea herramientas de trazabilidad como blockchain para organizar debates y construir consensos. “Eso es Gaitana IA: democracia digital participativa al nivel de países nórdicos, pero hecho por nosotros, sin tecno-feudalismo”, aseguró.



Aunque en redes sociales Gaitana aparece como un avatar femenino de piel azul y voz con acento extranjero, legalmente quien está inscrito como candidato es Redondo, junto con la antropóloga y socióloga embera katío Alba Rincón, bajo el aval del movimiento ACMIZSAM aprobado por el Consejo Nacional Electoral. El logo del movimiento aparece en el tarjetón con las siglas IA en color azul. La intención inicial de inscribir un movimiento 100 % IA fue rechazada en dos oportunidades. “El CNE lo llama movimiento novedoso… es el primero en Colombia con este término”, explicó.

Sobre el funcionamiento de la herramienta, Redondo detalló que cualquier propuesta ciudadana se somete a debate en la plataforma. “Gaitana IA toma esta propuesta, la comparte con toda la comunidad… la IA arma un embudo de datos y arma un consenso. Si el consenso lo admitió, ya pasa a ser un proyecto de ley”, indicó.

Uno de los puntos que ha generado controversia es la posible confusión en el electorado. Consultado sobre el riesgo de incurrir en engaño al sufragante, el candidato reconoció que la campaña tuvo una fase inicial de expectativa. “La primera fue la fase del misterio… ha servido para que los videos se viralicen”, afirmó. Según dijo, luego vendrá una etapa de revelación y otra de pedagogía para explicar el modelo. “Ha sido parte de la estrategia de campaña… Tenemos videos de más de un millón de vistas”, añadió.

Publicidad

La principal bandera programática es la “soberanía digital comunitaria”, que, en palabras de Redondo, busca que “las mismas comunidades puedan tener sus desarrollos propios sobre semillas, sobre bancas y sobre tecnología propia”. Sobre la apariencia extranjera del avatar, señaló que responde a limitaciones tecnológicas locales. “En Colombia no tenemos tecnología para hacer avatares propios… entonces nos toca utilizar los avatares gringos”, explicó.

Si el movimiento logra una curul, quienes se posesionarían en el Congreso serían los candidatos humanos. No obstante, Redondo insiste en que la inteligencia artificial tendría un rol central en la interacción con la ciudadanía. “Tenemos la capacidad tecnológica para que Gaitana interactúe en tiempo real con todos los colombianos, y que podamos poner el Congreso en manos de la gente. Esto es lo principal”, concluyó.