En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas

Lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas

El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indica que 83.773 familias han resultado afectadas, con 1.101 viviendas destruidas y 17.020 averiadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad