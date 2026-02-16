En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / JEP expulsa a exjefe de seguridad de expresidente Uribe por no aportar a la verdad

JEP expulsa a exjefe de seguridad de expresidente Uribe por no aportar a la verdad

La expulsión se da tras determinar que no aportó a la verdad plena. En consecuencia, La sala ordenó, además, la remisión inmediata de sus procesos a la justicia ordinaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad