Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— refuerza su fuerte arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados con la ilusión de acertar y llevarse un premio.

Resultado oficial del Paisita Noche – 16 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 16 de febrero de 2026, el número ganador fue: 1109 - León.



Número ganador: 1109.

Animal: León.

Dos últimas cifras: 09.

Tres últimas cifras: 109.

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.

Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.

Esta modalidad no modifica la mecánica tradicional del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. Así, el sorteo mantiene su dinámica habitual y suma una opción extra para incrementar el premio potencial.



¿Por qué el Paisita Noche es uno de los chances más jugados?

Uno de los factores clave de su popularidad es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada. Esta dinámica sencilla, sumada a la frecuencia diaria de los sorteos, lo mantiene entre los juegos más seguidos del país.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios fijos permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.



Modalidades de juego del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.

acierto exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. Tres cifras directo: a cierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

cierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.

acierto sin importar el orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativa de premio.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse de manera legal a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar.



Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas.

El proceso general incluye:



Registro en una plataforma autorizada. Verificación de identidad. Recarga de saldo mediante transferencias, PSE o billeteras digitales. Selección del sorteo, número y modalidad. Confirmación y conservación del comprobante digital.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige los siguientes documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original.

de identidad original. Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio (UVT):

Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.

diligenciar Formato SIPLAFT. Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Paisita Noche

A continuación, los resultados recientes del sorteo:



15 de febrero de 2026: 2422 - Zorro.

2422 - Zorro. 14 de febrero de 2026: 3154 – Toro

3154 – Toro 13 de febrero de 2026 : 8865 – Tigre

: 8865 – Tigre 12 de febrero de 2026: 0294 – Conejo

El Paisita Noche mantiene así su tradición diaria, consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia.