Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— refuerza su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados del Paisita Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio.



Resultado oficial del chance Paisita Noche 15 de febrero de 2026

En el sorteo más reciente, el número ganador fue: (en minutos).



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, un número adicional opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.

Esta alternativa no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. Así, el sorteo conserva su mecánica habitual mientras ofrece una opción extra para incrementar el premio potencial.

Uno de los factores que explica la popularidad del chance Paisita Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Esta dinámica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los chances más seguidos del país.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios fijos permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.



Modalidades de juego del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.

Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse de forma legal a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar. Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas. El proceso general incluye:



Registro en una plataforma autorizada. Verificación de identidad. Recarga de saldo mediante transferencias, PSE o billeteras digitales. Selección del sorteo, número y modalidad. Confirmación y conservación del comprobante digital.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento depende del monto ganado, pero siempre exige:



Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Sorteo Paisita Noche 15 de febrero de 2026

