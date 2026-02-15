Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— refuerza su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados del Paisita Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio.
En el sorteo más reciente, el número ganador fue: (en minutos).
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, un número adicional opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.
Esta alternativa no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. Así, el sorteo conserva su mecánica habitual mientras ofrece una opción extra para incrementar el premio potencial.
Uno de los factores que explica la popularidad del chance Paisita Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.
Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Esta dinámica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los chances más seguidos del país.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:
Estos horarios fijos permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.
El Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse de forma legal a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar. Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas. El proceso general incluye:
El procedimiento depende del monto ganado, pero siempre exige:
Documentos básicos:
Según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|14 Febrero 2026
|3154 - Toro
|Paisita Noche
|13 Febrero 2026
|8865 - Tigre
|Paisita Noche
|12 Febrero 2026
|0294 - Conejo
|Paisita Noche
|11 Febrero 2026
|1580 - León
|Paisita Noche
|10 Febrero 2026
|0846 - Cabra