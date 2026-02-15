En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Red de Veedurías denunciará penalmente a senadora por presuntas coimas a sus asesores

Red de Veedurías denunciará penalmente a senadora por presuntas coimas a sus asesores

La Red de Veedurías de Colombia denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Sor Berenice Bedoya por presuntamente exigir coimas a su equipo de trabajo.

