Red de Veedurías denunciará penalmente a senadora por presuntas coimas a sus asesores

La organización, encabezada por su presidente Pablo Bustos, anunció que interpondrá una denuncia penal contra la congresista del partido ASÍ tras las declaraciones del periodista Sergio Mesa, quien habría reconocido públicamente la existencia de estos hechos.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Red de Veedurías también presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el propio Mesa, reconociendo su valor al exponer la situación, pero señalando la necesidad de que responda por su participación y las contradicciones posteriores frente a las acciones de la Red.

Presidenta del Partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya Foto: @berenicebedoya1

Como representantes de víctimas en el macrocaso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Red de Veedurías reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en todas las esferas del poder público.

El organismo ciudadano insistió en que continuará ejerciendo su labor de control con independencia política, bajo la premisa de que ningún servidor público puede estar por encima de la ley y que la corrupción debe ser perseguida sin distinción.