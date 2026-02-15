Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales dentro de los resultados de chance en Colombia. Su realización diaria y su mecánica sencilla han consolidado una base constante de jugadores que cada noche consultan los números oficiales con la expectativa de confirmar un acierto.
El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional de carácter voluntario que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del resultado. Esta opción no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí ofrece un incentivo adicional para quienes buscan aumentar su posible ganancia.
El Caribeña Noche se juega todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria de los números ganadores y revisen sus tiquetes oportunamente.
El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales modalidades son:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica del chance en Colombia.
Uno de los factores que impulsa la popularidad del Caribeña Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:
Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. Para participar de forma virtual, el usuario debe:
Esta alternativa permite jugar con mayor comodidad, consultar los resultados del chance en tiempo real y participar sin necesidad de desplazarse a un punto físico.
El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|14 Febrero 2026
|5206 - 3
|Caribeña Noche
|13 Febrero 2026
|0293 - 1
|Caribeña Noche
|12 Febrero 2026
|6308 - 9
|Caribeña Noche
|11 Febrero 2026
|0925 - 5
|Caribeña Noche
|10 Febrero 2026
|1570 - 2