Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales dentro de los resultados de chance en Colombia. Su realización diaria y su mecánica sencilla han consolidado una base constante de jugadores que cada noche consultan los números oficiales con la expectativa de confirmar un acierto.



Número ganador de Caribeña Noche – 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al domingo 15 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional de carácter voluntario que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del resultado. Esta opción no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí ofrece un incentivo adicional para quienes buscan aumentar su posible ganancia.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria de los números ganadores y revisen sus tiquetes oportunamente.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica del chance en Colombia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Uno de los factores que impulsa la popularidad del Caribeña Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. Para participar de forma virtual, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los medios de pago disponibles. Elegir el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa permite jugar con mayor comodidad, consultar los resultados del chance en tiempo real y participar sin necesidad de desplazarse a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV).

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

Últimos resultados de Caribeña Noche