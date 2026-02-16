El salario mínimo quedaría en 23.7 %: así presentaría el Gobierno el nuevo decreto

El salario mínimo quedaría en 23.7 % en el decreto transitorio que el Gobierno deberá presentar en un término de 8 días tras la decisión del Consejo de Estado. El valor se anunció tras el fin de la mesa de concertación extraordinaria en la sede del Ministerio de Trabajo.

Las centrales obreras apoyaron la decisión y aseguraron que se trata de "un derecho adquirido, legal y constitucional". Mientras tanto, desde Fenalco insisten en que no se debería mantener el porcentaje porque hay en riego 700.000 empleos.

"Nosotros vamos a defender este decreto del 23.7 %, hoy lo defendimos. Este ya es un derecho adquirido y reconocido", dijo Fabio Arias, presidente de la CUT.

"Este decreto es legal y constitucional en el marco jurídico del país. El Consejo de Estado está equivocado", agregó Arias.



