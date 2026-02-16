En vivo
"Sería delicado bajar salario mínimo, pero doblemente irresponsable subirlo más": ANDI

“Sería delicado bajar salario mínimo, pero doblemente irresponsable subirlo más”: ANDI

Para el presidente de la Andi hay que asumir como sociedad el aumento del salario mínimo, pues podría ser peor hacer ajustes. "Que no se repita en el futuro", dice.

