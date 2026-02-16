Asobancaria: “Plata para inversiones forzosas no son de banqueros, son de ahorradores”

Inversiones forzosas vuelven al centro del debate económico tras el anuncio del Gobierno de decretarlas en la emergencia económica. Asobancaria advierte que los recursos no son de los bancos, sino de 36,5 millones de ahorradores.

En entrevista con Mañanas Blu, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, respondió al anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Según el mandatario, la medida busca redirigir recursos hacia sectores productivos tras un supuesto incumplimiento del Pacto por el Crédito.

Malagón fue enfático: “No es inversión forzosa para los bancos, es para los colombianos”. Explicó que el sistema administra cerca de 790 billones de pesos en depósitos y que una porción sería obligatoriamente destinada a programas definidos por el Gobierno.



¿Qué son las inversiones forzosas y cómo afectarían a los ahorradores?

El dirigente gremial aseguró que el mecanismo implica que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno”. A su juicio, esto reduce los fondos disponibles para el resto de la economía y presiona al alza las tasas de interés.

“Asumimos que quitar el 5 % de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”, afirmó. En créditos hipotecarios de largo plazo, ese ajuste podría representar hasta 37 millones de pesos adicionales en el costo total.



Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria Foto: Blu Radio

Malagón recordó que en América Latina esta figura ha sido marginal en el siglo XXI y sostuvo que en Colombia ya existe un antecedente con los Títulos de Desarrollo Agropecuario administrados a través de Finagro.



Pacto por el crédito e impuesto al patrimonio

Frente al señalamiento presidencial de incumplimiento del acuerdo de 250 billones de pesos pactado en 2024, Malagón aseguró que, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el desembolso alcanza el 96-97 %. “Los sectores priorizados crecieron 20 % en crédito, mientras el resto lo hizo al 10 %”, dijo.

Sobre el nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas anunciado por el ministro Germán Ávila, advirtió que gravar más a la banca podría trasladarse a mayores tasas. “Cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad”, afirmó.