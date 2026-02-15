En vivo
Blu Radio  / Economía  / ¿Podría bajar el salario mínimo en Colombia tras decisión del Consejo de Estado? Responde economista

¿Podría bajar el salario mínimo en Colombia tras decisión del Consejo de Estado? Responde economista

El Consejo de Estado exigió al Gobierno justificar el aumento del salario mínimo del 23%, mientras expertos advierten falta de sustento técnico y alertan sobre incertidumbre económica.

