"Los desastres nos deben unir": director del IDS por emergencia invernal en Córdoba

Para Juan Camilo Restrepo, director del IDS de la Universidad del Norte en Barranquilla la situación tiene tres causas estructurales: variabilidad climática y cambio climático, limitada capacidad de adaptación y debilidades institucionales en la gestión del riesgo.

