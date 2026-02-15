Barranquilla vivió una Gran Parada de Tradición llena de cultura y emoción

Los Carnavales de Barranquilla se volvieron a tomar este domingo el Cumbiódromo de la Vía 40 en medio de su Gran Parada de Tradición, el desfile más importante del segundo día de estas fiestas en la capital del Atlántico.

Fueron 130 grupos folclóricos los que emocionaron a miles de turistas y barranquilleros que se congregaron en este lugar, teniendo la particularidad de que este año hubo un homenaje en memoria de las directoras fallecidas Ángela Pedroza, Edaida Orozco y Luisa Orozco, esenciales en el desarrollo de una danza tradicional como lo es el paloteo.

Hablamos de una de las expresiones guerreras más antiguas y representativas del Carnaval, símbolo de unión, disciplina colectiva y resistencia cultural. “La Gran Parada de Tradición es un acto de respeto y gratitud con quienes han sostenido el Carnaval desde la raíz. El paloteo representa la fuerza colectiva y la memoria viva de la fiesta”, destacó Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

Las danzas desfilaron por la Vía 40 por orden de antigüedad, lideradas por el Paloteo de Gaira y las Pilanderas de Valledupar.



“Está muy excelente, muy espectacular. La acogida de la gente ha sido muy bonita, los carnavales muy hermosos. Las comparsas hay que decir que también han sido espectaculares, o sea, es una apropiación de la cultura increíble”, declaró Angélica León, una boyacense que llegó a gozar estas fiestas hasta el Miércoles de Ceniza.

“Han sido unos Carnavales maravillosos, extraordinarios. La reina Michelle Char se ha sobrado en todas sus presentaciones, en la lectura de bando, en el desfile de la Batalla de Flores, ahora en la Gran Parada, esas carrozas muy hermosas. Ha estado muy cercana al pueblo, por eso todo ha sido exitoso”, dijo Eugenia María, barranquillera que desde hace 40 años disfruta de cada desfile desde el mismo lugar.

Representando la vida y la muerte, los reyes infantiles del Carnaval 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, también saludaron a la gente en la Gran Parada de Tradición.

“En la danza del Garabato la vida siempre le gana a la muerte. Me he sentido muy bien sintiendo la tradición de nuestra fiesta”, fueron las palabras de la soberana.

Finalmente, el secretario de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, destacó el buen comportamiento de los asistentes y remarcó que se reforzó la seguridad para evitar que el público ingrese a la zona de los bailarines.