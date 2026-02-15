En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Gisèle Pelicot afirma querer visitar a su exesposo, condenado por su abuso sexual, en la cárcel

Gisèle Pelicot afirma querer visitar a su exesposo, condenado por su abuso sexual, en la cárcel

Gisèle Pelicot también lamentó que Dominique Pelicot tuviese fotos en su ordenador de carácter sexual y no consentidas de su hija Caroline, quien aparece dormida, y de sus dos nueras.

Gisèle Pelicot
Gisèle Pelicot enfrenta nuevo juicio contra sus abusadores
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad